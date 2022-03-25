可停波音777 湛江吳川機場試營運

粵西首個4E級機場—廣東湛江吳川機場24日投入試運行，開啟粵西民眾出行新階段。

中新社報導，湛江吳川機場是湛江機場的遷建工程，選址於湛江吳川市塘鎮，毗鄰茂名市，定位為大陸國內幹線機場，是中國大陸對外開放的一類航空口岸，輻射地區包括湛江、茂名、陽江等粵西地區和北海、玉林等桂東地區，覆蓋人口逾2000萬。該機場飛行區等級為4E級，民航站坪設30個機位，可起降波音B777、波音B787、空客A330等大型寬體客機，設計年飛機起降容量為4.74萬架次。

湛江機場遷建工程於2019年10月19日正式開工，2020年11月25日湛江遷建機場正式命名為湛江吳川機場，2021年10月21日湛江吳川機場試飛成功。作為廣東骨幹幹機場布局建設的重要一環，目前「轉場」後的新機場運營航班與舊機場保持一致，運營航線46條，通航城市43個，駐場運營航空公司17家，每周進出港航班738架次，航線數量、通航城市數量等均創歷史新高，三分之二的航班起售票價在160元至500元人民幣之間。

湛江吳川機場公司副總經理林海明表示，對湛江乃至粵西地區而言，湛江吳川機場的通航不僅將帶來交通上的便利，還將為地方打開新的發展空間，聚攏一批新興產業，推動城市能級大幅提升。未來，湛江吳川機場將發展成為年旅客吞吐量超千萬人次的機場，推動通航城市超過60個，大陸國內航線網絡輻射中國大陸大中城市、重點旅遊城市，國際和地區航線從東南亞地區向東北亞擴展。

興建於1936年的湛江機場，已於3月24日零時起關閉。按規劃，原湛江機場航站樓或改建成博物館，作為見證湛江城市歷史的活化石。