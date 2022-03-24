演出行業艱難度日 籲伸援手

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國演出行業協會22日晚間在其微信公號發布最新推文稱，至3月底中國大陸取消或延期演出約9000場，顯示演出行業第一季艱難度日，業者呼籲大陸有關部門伸援手。

中新社報導，據指出，從2月中旬至3月中旬期間演出取消或延期的場次超過4000場，3月下旬還將有約80％的項目停演或延期。預計至3月底中國大陸取消或延期的場次約9000場，占一季度專業劇場、新空間演出總場次的30％。

協會統計顯示，截至3月18日，2022年大陸專業劇場、新空間演出場次2.47萬場，票房收入13.16億元人民幣。預計一季度演出場次較2021年同期降低25％以上，票房收入降低35％以上。

大麥演出票務平台顯示，北京、上海、廣州等地三月內的大型演出幾乎全部暫停。有業內人士直言，「好不容易熬過了2021年，沒想到今年比去年還難。」

2020年疫情期間，大陸文化和旅遊部及各地文旅局聯合相關部門從財稅、社保、金融、成本等各個方面推出相關紓困政策；但這些政策至今已經過期，無論是巡演途中的項目，在行程中面對「開盲盒」一般的疫情臨時喊停，由此涉及的人員、運輸以及隔離等等產生的費用和損失只能業者自行承擔；抑或正在創排即將上演的新劇目，由此面臨的是前期資金投入幾乎清零，如何回本尚未可知。

青島市演出行業協會日前在其官方平台發布「青島市演出行業協會社會請援呼籲書」，稱會員單位表示經營成本壓力巨大，演藝市場整體萎縮，企業零收入情況普遍。該協會呼籲場地所有方適當減免租金免息分期、緩交租金、管理費；呼籲各金融機構為演藝企業降低貸款利息；呼籲政府部門及時推出行業扶持政策。

中國演出行業協會用「左手退票＆右手開票」描述演出行業須適應的新日常，面對疫情防控帶來的演出變動高效反應，一邊妥善退票一邊有序開票，已是演出行業的日常。

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