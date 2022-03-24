去年旅客吞吐量 白雲機場居首

中國大陸民用航空局官網22日發布「2021年全國民用運輸機場生產統計公報」，2021年旅客吞吐量排名前三的機場分別是廣州白雲、成都雙流、深圳寶安。

香港中通社報導，區域分布上，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝機場群在客運和貨運均占據半壁江山。最繁忙的機場當屬廣州白雲機場，繼2020年旅客吞吐量超越北京首都機場和上海浦東機場後，2021年蟬聯第一。成都雙流機場緊隨其後，深圳寶安機場第三。而大陸旅客吞吐量城市格局發生變化，擁有雙機場的上海、北京、成都位列前三。

重慶江北機場、上海虹橋機場、北京首都機場、昆明長水機場、上海浦東機場、西安咸陽機場、杭州蕭山機場分列4到10名。

在疫情防控下，2021年廣州白雲機場旅客吞吐量超4024萬人次，比上年下降8.1%。排名第二的是吞吐量超4000萬人次的成都雙流機場，與白雲機場差距在減小。深圳寶安機場以超3635萬人次緊隨其後，位列第三。

公報指出，大陸年旅客吞吐量1000萬人次以上的運輸機場有29個，較上年淨增加2個，完成旅客吞吐量占全部境內運輸機場旅客吞吐量的70.8%。其中，北京、上海和廣州三大城市運輸機場旅客吞吐量占全部境內運輸機場旅客吞吐量的18%。

航空貨運基本恢復到2019年前水平，2021年完成貨郵吞吐量1782.8萬噸。其中，廣州白雲機場首次突破200萬噸，排名第二；深圳寶安機場第三。上海兩個機場貨郵吞吐量超436萬噸，高居城市第一。