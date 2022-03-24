台師赴陸 盼成兩岸橋梁

今年59歲的牛詩淵來自台灣新北，目前是安陽工學院飛行學院副教授。大學畢業後，牛詩淵在台從業30年，其間取得碩士、博士學位並兼職在大專院校任教。2018年至今，他先後受聘於溫州大學和河南安陽工學院。

中新社報導，牛詩淵祖籍陝西咸陽，幼承庭訓即懂得自己是炎黃子孫，要為中華民族復興而努力。他說，「我希望將自己前半生積累的民航知識和工作經驗傳授給大陸的年輕人，為大陸民航事業的發展貢獻一點自己力量。」

河南安陽是中國大陸通用航空產業園試點市，也是大陸首批通用航空產業綜合示範區。牛詩淵認為，安陽有通用航空的產業基礎，民航人才的培養關乎行業的健康可持續發展，在這裡從事民航教育深感責任重大。

在安陽工學院，牛詩淵頗受學生歡迎，得益於30年的民航工作經驗，「實踐+理論」是他的教學特色，繁雜的理論總能被他以深入淺出的方式講解出來。

牛詩淵舉例，飛機上乘客可能喝醉，空乘人員要如何靈活應對？只剩下一種餐食，機長與副駕駛員如何用餐？旅客因航空公司「超賣」機票而無法搭乘航班，如何安撫賠償？

「從事民航工作除了需要過硬的專業技術保障飛行安全外，還要善於察言觀色為旅客提供周到服務，而很多經驗是課本上沒有寫的。」牛詩淵說，他喜歡用生活化的方式解釋理論條例，讓學生更好地理解記憶，「這樣走上工作崗位才能靈活運用」。

教學外，牛詩淵也很貼心。2020年6月，因牽掛校園防疫，當時身在台灣的牛詩淵自費為學生們購買了一批防疫物資。每到假期，他和妻子總會邀請一些留校的學生到家中聚餐，這是兩人在台灣就養成的習慣。

到大陸任教四年，牛詩淵已愛上這裡的生活和工作。他希望自己是一座橋，能幫助兩岸年輕民航人交往互信。