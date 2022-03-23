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世界清潔能源裝備大會 標語、Logo徵集賽啟動

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
德陽是聯合國清潔技術與新能源裝備製造業國際示範城市，圖為貴州轎子頂風場，安裝24台東方風電FD116-2000型風力發電機組。圖／本報四川德陽傳真
德陽是聯合國清潔技術與新能源裝備製造業國際示範城市，圖為貴州轎子頂風場，安裝24台東方風電FD116-2000型風力發電機組。圖／本報四川德陽傳真

2022世界清潔能源裝備大會今年在四川省德陽市拉開帷幕。近日大會宣傳語、Logo全球徵集大賽正式啟動，截止日期為2022年3月底，旨在集全球智慧、享領先理念，設計主題鮮明、時尚靈動、易記易識別的標識用語，推動大會聲名遠播，深入人心。

據了據，2022世界清潔能源裝備大會堅持「國際化、市場化、專業化」方向，旨在把握新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，深入貫徹「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，聚焦清潔能源裝備產業發展熱點和前瞻性問題。以大會為主體，同期舉辦高端對話、產業推介、創新成果展覽、示範應用場景考察等配套活動，邀請能源主管部門、國際性組織、能源企業、能源裝備行業頂級專家及企業家全面深入探討，共繪清潔能源裝備產業發展藍圖，以會展集聚帶動產業集聚。

德陽是聯合國清潔技術與新能源裝備製造業國際示範城市，清潔能源裝備在大陸乃至世界具有較強影響力。2021年，德陽清潔能源裝備產業實現總產值570餘億元人民幣，已基本形成含水電、火電、核電、風電、氣電、太陽能、儲能等較為齊全的產業體系，擁有東方電機、東方汽輪機、東方風電、東方鍋爐等一批知名清潔能源裝備製造企業，重型燃氣輪機等15個清潔能源裝備產品，市場占有率大陸第一。

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