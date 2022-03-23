鄭宏謀深夜食堂 最重人情味

「每一份食物都有靈魂，就如我名字『啊謀』拉丁語amour表達的那樣，是一份愛。」來自台灣彰化的鄭宏謀說，讓每一位食客感受到廚師的「amour」，是他用心經營「深夜食堂」10年的初衷。

中新社報導，「啊謀小舖」是一家台灣特色鐵板燒料理店，經營品類包含滷肉飯、大腸包小腸、蚵仔煎、火焰牛排等，售價從幾元（人民幣，下同）到幾十元不等。「我是重慶九街最久的店舖之一，被稱為『九街非遺』。」鄭宏謀說，他平均每晚為100人到200人做飯，保守估計，10年間累計服務食客超50萬人次。

鄭宏謀17歲學廚，大半生獻給餐飲業，擔任過台灣雲林溪觀光夜市理事長，到餐飲學校授過課，對餐飲店有自己的獨到理解。他認為，餐飲最重要的是「人情味」，煮飯的人與食客須面對面交流，這樣的食物才有溫度，甚至為此放棄了在大陸十分興盛的外賣業務。

「台青到渝愈來愈多，從事的行業也愈來愈廣。」鄭宏謀說，僅他接觸的在渝發展台商，就有數千人，遍布在餐飲、設計、農業、文化、音樂、奢侈品等行業。從年齡階段算，老中青各代都有，這讓他更加堅定留下來的想法。

「啊謀小舖」第二次提檔升級時，當地朋友給予了不少幫助。有感於此，鄭宏謀堅持每年拿出10天的營業額，在大陸捐資助學，傳遞善意。清晨結束營業時，鄭宏謀也會多煮幾碗粥，送給路過的老人或環衛工人。

疫情當前，餐飲業受到影響，但鄭宏謀對未來仍有信心，還在計畫著店舖的第四次升級。「一切都在變得愈來愈好。」鄭宏謀說，他相信疫情總會散去，籲更多台灣青年來大陸走走看看。

大陸國務院台辦、商務部等部門3月16日聯合印發實施「關於做好台灣居民在服務貿易創新發展試點地區申請設立個體工商戶工作的通知」。鄭宏謀和朋友熱議這一消息。從事高端手表售賣的台灣人阿泰說，大陸市場紅火，台商大有可為。