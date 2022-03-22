大陸宣布 21日起這些國際航班不再降落上海

上海疫情持續嚴峻，為緩解上海防控壓力，大陸民航局宣布從3月21日起至5月1日，調整部分上海入境國際客運航班，分流至其它城市。據了解，值飛兩岸航線的台、陸籍航空公司，從松山機場或桃園機場出發，仍可正常在上海浦東機場入境。

根據在大陸的台籍旅行社匯整部份航空公司的公告，像是東航從紐約、多倫多、阿姆斯特丹、巴黎、法蘭克福等地起飛，原本預計降落上海浦東機場，則被分流至福州 杭州、成都、太原、成都等地。

而吉祥航空從赫爾辛基、大阪、曼谷起飛，原本預計降落上海浦東機場，則被分流至杭州、大連、長沙。

被分流的航空公司包括國航、東航、上海航空、吉祥航空以及春秋航空5家航空公司的22條航線，共計106班。

這些航空公司的入境點，由上海浦東機場調至成都、大連、福州、杭州、濟南、昆明、南昌、寧波、廈門、太原、長沙、重慶等12個口岸機場。

此外，全球航空業自3月27日起展開夏季班表，華航客運自3月底起增班，兩岸航線飛航北京、上海浦東、廈門及成都等航點，其中松山往返上海浦東由每周五班增為六班；桃園往返上海浦東由每周二班增為五班。