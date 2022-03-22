地下水超採治理增11區

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

統計顯示，2020年中國大陸地下水開採總量為892.5億立方公尺，較2012年減少約242億立方公尺。中國大陸地下水超採綜合治理，華北地區是重點，近年超採狀況好轉，但大陸地下水超採總體形勢依然嚴峻。

新華社報導，大陸水利部水資源司司長楊得瑞表示，近年來，大陸各地根據地下水利用與保護規劃和超採區評價成果，制定地下水超採綜合治理方案，開展地下水超採治理，效果逐漸顯現。

隨著南水北調工程受水區地下水壓採和華北地區地下水超採綜合治理工作的深入推進，以及地下水開發利用嚴格管控與保護措施的有效實施，華北平原地下水超採狀況開始好轉。

楊得瑞表示，下一步，將制定華北地區、大陸其他重點區域地下水超採綜合治理方案，以京津冀、三江平原、松嫩平原、遼河平原及遼西北地區、西遼河流域、黃淮地區、鄂爾多斯台地、汾渭谷地、河西走廊、天山南北麓及吐哈盆地、北部灣地區等11個區域為重點，深入推進地下水超採治理工作。

地下水

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