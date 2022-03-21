深圳復工首日：民眾扛電腦上班 早餐貨架被掃空

深圳市復工第一天，上午上班巔峰時期，地鐵站恢復了往日的人潮，多位深圳市民在地鐵站被拍到扛著電腦上班，他們隨身攜帶者包括主機、顯示器、鍵盤和滑鼠等，此外賣早餐的貨架幾乎被掃空。

深圳發布通報，自21日起深圳有序恢復社會生產生活秩序，公車、地鐵全面恢復運行。

復工當日，深圳地鐵公告，地鐵全線網恢復營運，乘客須憑48小時核酸陰性證明或24小時內核酸檢測憑證方可進站。

快科技報導，一周之前，也就是3月13日當天，深圳發布疫情防控措施，包括全市全員核酸檢測；機關事業單位居家辦公；非城市保障型企業停止運營或居家辦公；停止一切非必要流動、活動，全市公車、地鐵停運；保障市民居家生活供應。

居家辦公通知發布後，13日晚間，深圳許多打工人選擇連夜從公司往家裡搬電腦，拷貝資料，不少深圳網友也紛紛在網上曬出自己扛電腦回家的照片。