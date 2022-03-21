廣西平陸運河 力爭今年動工

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國—東協便捷水運大通道平陸運河，力爭今年動工。圖為航拍廣西欽州平陸運河出海處。（中新社）
中國—東協便捷水運大通道平陸運河，力爭今年動工。圖為航拍廣西欽州平陸運河出海處。（中新社）

廣西壯族自治區交通運輸廳19日披露，廣西自治區發展改革委近日批覆了平陸運河項目建議書，標誌著中國—東協便捷水運大通道、西部陸海新通道重大牽引工程正式立項。

中新社報導，平陸運河是1949年以來第一條運河。該運河始於南寧橫州市西津庫區平塘江口，經欽州靈山縣陸屋鎮沿欽江進入北部灣，全長約140公里，其中分水嶺越嶺段開挖約6.5公里，其餘利用現有河道建設。項目靜態總投資約680億元人民幣，按內河I級航道（3000噸級船舶）標準建設，在通航建築物建設中合理預留發展空間。建成後，平陸運河將以發展航運為主，兼顧供水、灌溉、防洪、改善水生態環境等。

廣西交通運輸廳官員表示，平陸運河連通了西江航運幹線與北部灣國際樞紐海港，通過左江、右江、黔江、紅水河、柳江、都柳江等多條支流，連通貴州、雲南，實現中國大陸西南地區內河航道與海洋運輸直接貫通。

該位官員稱，近期來看，平陸運河將從根本上緩解西江下游通航壓力，並通過鐵水聯運，減輕長江通航壓力。遠期而言，平陸運河將與正在研究論證的湘桂運河銜接，縱向貫通長江、珠江及北部灣，更好服務中國大陸西南、中南地區向南入海直達東協。

廣西社會科學院東南亞研究所副所長雷小華亦指出，平陸運河「通江達海」，將通過鐵路、公路、水路聯運，豐富西部陸海新通道的運輸方式，成為中國—東協貿易往來最便捷的水運通道，東協貨物將能更加便捷、低成本進入中國大陸市場。

目前廣西已成立交通運輸廳西部陸海新通道（平陸）運河建設領導小組；啟動「廣西內河水運發展規劃」修編工作，將平陸運河規劃為當地內河水運發展的重要航道，力爭2022年內開工建設平陸運河。

東協 自治區

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