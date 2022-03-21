台商重慶尋鄉愁 復育「螢火谷」

「一年300多天，不是在農田，就是在去農田的路上。」這是年過六旬的台商黃金生扎根重慶回歸鄉野的真實寫照。

中新社報導，黃金生在其創辦的「螢火谷」文創農場受訪表示，在大陸推進農業農村現代化的發展進程，看到「大有可為」的施展空間，「希望在鄉村振興路上，台商不要缺席」。

黃金生是台灣台中人，1990年代就到上海商界闖蕩。2017年，黃金生抱著「找尋鄉愁」的初心，選定重慶縉雲山脈中的三河村，流轉村民的千畝土地，啟動文創農場項目。和大面積鋪開的傳統農業種植模式不同，他錨定「小而精」方向，做與生態自然共生的新農業，先用充滿浪漫特質的生態指標昆蟲—「螢火蟲」，講好土地與自然的故事。

「螢火蟲只能在良好的環境下生存，光、水汙染都會驅離它。也就是說，它聚集的地方，就是最自然的生態。」在兩岸農業專家指導下，黃金生團隊從還原螢火蟲棲息地開始，用一年多時間改良土壤、水和植被，在農場內成功復育了10個品種的螢火蟲。

每年4月至10月，數以百萬計的螢火蟲在山間自然繁衍，周邊遊客爭相「打卡」的同時，一個集有機農業、生態保育、文化創意等於一體的鄉土生態建設樣板孕育而生。如今，這套生態復育模式已在重慶市巴南區、北碚區及貴州貴陽落地。

「文創農場的發展模式是賦予農業價值，可以快速複製。」黃金生表示，大陸農業相較台灣的，差別並不在技術，而在「多元化的觀念」。

與此同時，一個以「數位農業」為主題的線上線下生態產業鏈互動平台正在架構，預計年內上線。

黃金生強調鄉村振興中「年輕人」的重要性。「年輕人不是不願意回鄉，而是找不到方法。」黃金生說，要吸引年輕人返鄉，還需為農業注入更多科學手段。文創農場模式或是一個破題之道。他認為，與其讓年輕人在500畝地裡辛苦勞作，不如讓年輕人把5畝地「玩得高大上」，讓他們認同農業價值，做新型農業的代言人。