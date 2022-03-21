百里洲大橋 打通長江「孤島」
百里洲長江大橋20日正式開工建設，困擾當地10萬居民多年的「出行難」問題將得到解決，長江「孤島」將成為歷史。
中新社報導，百里洲鎮位於湖北省枝江市長江中游荊江段首段，因環江堤防長74公里，合約百餘華里而得名。百里洲面積212平方公里，常住人口約10萬人，是長江中游最大的江心洲，也是中國大陸最大的鄉鎮之一。
百里洲四面環水，無對外陸路通道，是湖北省唯一一個不通省道、縣道的區域性邊界口子鎮，被稱為長江「孤島」，民眾出行和物資運輸全靠渡船。對外交往不便長期影響和制約百里洲經濟社會發展，修建跨江大橋是當地民眾多年的期盼。
百里洲長江大橋主橋為跨徑890公尺的雙塔混合梁斜拉橋，一跨過通航水域。大橋建成通車後，將大大方便周邊民眾出行，同時作為聯繫江北與江南的重要紐帶，該橋將連接湖北宜昌、荊州與湖南常德三市，有效推進湘鄂兩省沿線經濟發展。
總投資166億元人民幣的當（陽）枝（江）松（滋）高速公路當天開工建設，項目設互通式立交9座，百里洲長江大橋是其中之一。該項目惠及沿線22個鄉鎮156個村130萬群眾，對於完善湖北高速公路網布局、提升長江經濟帶路網運行效率、促進兩湖平原在西部聯通、推動跨區域合作等方面具有重要意義。
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