三星堆博物館 廣撒文創「英雄帖」

位於四川德陽廣漢市的三星堆博物館，日前聯合四川省博物館學會、四川大學歷史文化學院（旅遊學院、考古文博學院）啟動「暢想三星堆－第三屆博略杯創意策畫挑戰賽」，面向大陸各大高校（大專院校）學生徵集創意活動方案。

據了解，大賽主題分為文化衍生產品（文創產品、主題活動等）設計和文化創意活動（研學活動、實踐活動等）設計兩部分，設計者需合理利用博物館資源，對三星堆文化進行創造性轉化；在保證活動可行性、有效性、創新性的前提下，結合現代時尚生活元素，進行文化創意設計，實現三星堆文化面向世界與面向未來的創造性發展。活動旨在為高校學生搭建參與博物館文化創意設計的平台，凝聚大學生群體的創新活力，進一步深挖三星堆文化的豐富內涵和現實意義。

據悉，三星堆與高校有著不解之緣。從1934年起，四川大學的考古學人就曾多次參與三星堆的考古調查和發掘工作；後來的三星堆遺址祭祀區新一輪發掘，四川大學文博學院也全面參與。通過這次大賽，希望挖掘當下大學生的新銳力量和創新潛力，將三星堆文化與現代時尚、生活美學和市場需求相結合，進一步深挖三星堆的文化內涵和時代價值，推動傳統文化「活起來」。