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模仿港片《賭神》 男竟買「透視麻將」意圖出老千被捕
經典港產片《賭神》電影曾掀起風潮，近日大陸湖北有名男子看完《賭神》後竟突發奇想，入手「透視麻將」，打算出千發財，沒想到牌局還沒開，就被抓包被捕。
近日，在湖北十堰，涉案男子看完電影《賭神》後，在非法管道購入兩副「透視麻將」，打算潛入餐廳包廂，將麻將機裡的普通麻將，換成他買來的的透視麻將，自己佩戴「隱形眼鏡」套裝，等過幾天再約人打牌，藉此出千詐賭。
可惜百密一疏，由於男子在餐廳包廂形跡可疑，連牌都還沒洗就被發現，很快就被警方當場抓獲，而他被捕後也直接坦承犯案，還向民警演示千術。目前男子因涉嫌詐騙被拘留，案件仍在審查中。
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文章授權轉載自《香港01》
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