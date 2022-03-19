《尚食》加入大膽「百合情節」 吳謹言跟皇帝妃子同床

陸劇《尚食》熱播，吳謹言飾演的姚子衿，終於入宮成為妃子，跟許凱飾演的朱瞻基成為一對，彌補了在《延禧攻略》的遺憾。但近日劇情發展，朱瞻基登基成為皇帝，但子衿卻備受冷落，更因為跟皇帝的吳才人同床，被皇帝撞破，究竟事情如何收尾就要繼續追看，但這些百合情節卻提供了很多想像空間，俘虜了不少女性觀眾。

吳謹言飾演的姚子衿，由廚房小宮女開始，慢慢升至上位，最終母儀天下。劇情雖然講到朱瞻基成為皇帝，子衿又成為了他的妃子，但仍未大團圓結局，而心水情的觀眾，不難發現劇中有不少百合劇的蛛絲馬跡，即是女女之間的曖昧畫面，如早段劇情姚子衿跟殷紫萍是好閨密，但蘇月華卻每每在暗處窺探，又妒忌二人的關係，因愛成恨，為反目埋下伏線。

近日劇情更露骨到二女同床，事緣子衿捉弄吳才人(王可如飾)，令她掉進池塘裡並冷病，子衿半夜煲粥給她，二人化敵為友，跟著更一起睡覺，想不到半夜朱瞻基駕臨，撞破子衿及吳才人同床，在糾纏後才離開。劇中的百合情節，其實跟BL劇一樣，無非想吸納更多女性觀眾，確是用心良苦。

姚子衿跟皇帝妃子同床。影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》