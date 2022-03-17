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甘肅張掖發生5.1級地震 尚無傷亡傳出

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
甘肅張掖市肅南縣17日8時26分發生5.1級地震，震源深度9千米。圖取自中國地震台網
甘肅張掖市肅南縣17日8時26分發生5.1級地震，震源深度9千米。圖取自中國地震台網

據中國地震台網測定，17日8時26分，甘肅張掖市肅南縣發生5.1級地震，震源深度9千米，震中位於北緯39.02度，東經97.66度。震中5公里範圍內平均海拔約4,349米。

環球網指出，地震發生後20分鐘，當地消防救援隊伍尚未接到地震救援報警。

北京日報指出，發生地震的肅南裕固族自治縣隸屬於甘肅省張掖市，是大陸唯一的裕固族自治縣，地處河西走廊中部、祁連山北麓，同甘肅、青海兩省的15個縣市接壤，境內有多座水電站。該縣面積2萬平方公里，下轄2鎮6鄉，2014年人口僅3.7萬人。

報導稱，本次地震周邊10公里內的村莊有呼爾乎，20公里內無鄉鎮駐地分布，50公里內的鄉鎮有尕河鄉、蘇里鄉。震中距嘉峪關市100公里，距西寧市450公里。

根據中國地震台網訊息，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共20次，最大地震是2022年1月23日在青海海西州德令哈市發生的5.8級地震（距離本次震中69公里）。

地震 北京

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