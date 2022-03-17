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愈來愈暖和 青海每10年升溫0.36度

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

青海省氣候中心16日披露，據最新監測數據顯示，1961年至2020年，青海省年平均氣溫呈顯著增溫趨勢，每10年升溫為0.36攝氏度，升溫率高於亞洲的升溫率。

中新社報導，地處世界屋脊的青海省，平均海拔4058公尺，是長江、黃河、瀾滄江的發源地，被譽為「中華水塔」。

青海省氣候中心高級工程師李紅梅表示，受暖濕氣候影響，1961年至2020年，青海省年平均氣溫呈顯著增溫趨勢，升溫率為0.36攝氏度/10年，高於亞洲和中國大陸的升溫率。

分析顯示，青海省年平均氣溫進入21世紀以來20年持續高於常年值。青海省四季年平均氣溫均呈顯著升高趨勢，其中冬季升溫速率最快，秋夏季次之，春季升溫速率最慢。青海省年地表溫度同平均氣溫變化趨勢一樣。此外，青海省年平均最高、最低氣溫均呈顯著上升趨勢，年平均最低氣溫增溫速率高於年平均最高氣溫。

從降水量來看，1961年-2020年，青海省年平均降水量呈增多趨勢，平均每10年增多9.64毫米。1980年代及進入21世紀以來降水量以偏多為主，1960至70年代及90年代降水量則以偏少為主。其中2018年的降水量為1961年來最多，1962年的降水量是最少的。

居住在三江源腹地的民眾也感覺到氣候變暖。「感覺愈來愈暖和了，從阿尼瑪卿雪山山頂的積雪便能看出來，近些年雪線退縮得越發厲害了。」青海省果洛州瑪沁縣東傾溝鄉的牧民說，「冬天已沒有小時候那麼冷。」

李紅梅說，未來青海省水資源短缺、時空分布不均的問題依然突出。應力推旱地農業和節水農業技術，採取涵養水源，調蓄水流以截取豐水期降水，實現自然降水的人工時空再分配等。

濕氣 水資源

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