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西藏砸216億改善交通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
西藏今年計畫交通運輸投資人民幣216.01億元。圖為一列復興號從拉薩市曲水縣協榮村特大橋上經過。（中新社）
西藏今年計畫交通運輸投資人民幣216.01億元。圖為一列復興號從拉薩市曲水縣協榮村特大橋上經過。（中新社）

西藏自治區交通運輸廳16日披露，2022年，西藏計畫完成交通運輸投資216.01億元（人民幣，下同），新改建國省幹線公路607公里、農村公路1799公里，力爭全區鄉鎮、行政村通暢率分別達95%、79%，通客車率73.7%、45%。

中新社報導，2021年，西藏落實交通建設資金362.63億元，完成公路交通固定資產投資201億元，全區公路通車總里程突破12萬公里。

西藏自治區交通運輸廳廳長徐文強表示，2021年，「世界海拔最高的高速公路」那曲至拉薩高速公路通車，西藏全區一級及以上公路通車里程達1105公里，實現了除阿里地區外其餘6市均有了高速公路。

值得一提的是，通過重點公路項目建設，西藏2021年實現農牧民轉移就業3.32萬人次，增加務工收入2.1億元。2021年，西藏完成道路運輸客運量612萬人次、貨運量4502萬噸，同比分別增長6.2%、11.5%。全區7市地均實現老年人乘坐公交車免費政策。

會議明確，西藏自治區交通運輸部門還將全力推進「四好農村路」（建好、管好、護好、運營好）發展，加快推動農村公路建設事權下放市縣。年內力爭4個鄉鎮、32個行政村通硬化路。計畫實施160個農村公路項目，力爭解決200個行政村通硬化路問題。

西藏 高速公路 自治區

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