大陸主題公園 躍登全球重要市場

16日發布的「旅遊綠皮書：2021~2022年中國旅遊發展分析與預測」顯示，中國大陸已成為全球最重要的主題公園市場。

中新社報導，「綠皮書」顯示，據不完全統計，中國大陸已累計開發主題公園旅遊點近3000個，其中規模性的主題公園300餘家，包括大型和特大型主題公園，總占地面積600畝及以上或總投資15億元人民幣及以上93家。

根據近五年來公布的數據，中國大陸大型主題公園市場主體數量增長速度領先世界各地，客流量增速高。在全球前十大主題公園集團中，中國企業華僑城、華強方特、長隆位列其中，占據三席，從遊客增長率來看，中國大陸主題公園位居前三。

「綠皮書」指出，中國大陸主題公園政策指引體系已經建立，為主題公園發展、轉型升級、質量提升指明方向。同時，中國大陸主題公園消費市場已趨成熟，從大陸國內文化旅遊、度假消費市場的體量基礎，以及未來10~20年的增長趨勢來看，人們休閒娛樂需求和消費能力提升，主題公園市場將持續活躍。

展望未來，「綠皮書」認為，雖然疫情使中國大陸的主題公園遇到了停業、管控、在建項目停工等影響，但中國大陸對疫情的良好控制、大陸國內經濟循環的政策支持，使得中國大陸成為全球最具活力的主題公園市場，中國大陸主題公園正在釋放巨大潛力。

根據官方對城市的發展規劃，中國大陸大型主題公園市場將進一步擴大。以北京環球度假區為例，目前開園部分僅為項目4平方公里整體規劃的一期部分，未來仍有2平方公里的地塊可以開發利用。