大陸興起微度假 旅遊趨本地化

中國社會科學院財經戰略研究院、中國社會科學院旅遊研究中心和社科文獻出版社16日發布的「旅遊綠皮書：2021~2022年中國旅遊發展分析與預測」顯示，新冠肺炎疫情以來，中國大陸遊客出行呈現短途增多的特點，「微度假」時代來臨。

中新社報導，「綠皮書」指出，「微度假」是指以城市及其周邊為主，車程在2~3小時，為期2~3天的一種頻次較高、滿足感較強的新興旅遊模式。

「綠皮書」顯示，受新冠肺炎疫情衝擊，遊客對於參加長途遊更加謹慎，不再願意遠距離出行，希望能够利用周末、五一等小長假或是其他碎片化時間就近出遊，放鬆身心，實現度假的目的，「微度假」旅遊逐漸成為遊客的首選出行模式。

從整體上來看，2020年短距離出遊占比較2019年同期持續增加，在短距離半徑分布當中，50公里內出遊擁有最高的市場份額。2021年第一季度，50公里內的出遊占比達到49%，幾乎占到一半。遊客的出行距離大大縮短，各地的遊客類型更加趨於本地化，遊客對於市內遊、省內遊等短距離出遊意願及行為進一步加強。

「綠皮書」還顯示，「微度假」憑藉距離近、時間靈活的特點促使遊客出行頻次不斷增加，使旅遊活動由傳統的低頻行為轉為中頻消費，目前人們平均每個季度便有兩次左右的旅遊行為。2021年第三季度出遊頻次較2019年同期增長2.5%，其中，本地出遊頻次增幅高達40%，跨省出遊頻次則明顯下降。

「綠皮書」顯示，隨著旅遊本地化趨勢的走強，遊客在本地的生活及休閒類等複合消費特徵更為明顯。

2021年第二季度，在本地消費景區門票並且在7日內有生活服務類消費的用戶占比出現了不同幅度的提升，其中，外賣、打車的用戶占比較2019年同期分別提升3.28個百分點和2.29個百分點，有過購物行為的用戶占比提升幅度更大，達5.95個百分點。