長太帥爆紅！粉絲朝聖擠爆寺廟狂拍 法師崩潰：出家比在家累

靈谷寺持善法師。圖擷自 烟波裡的棠微博

大陸江蘇省南京市靈谷寺近日湧入大批遊客，每個人手裡都拿著拍攝工具，甚至還出動無人機，目的只為爭睹一位名為「持善法師」的和尚。據說持善法師「顏值出圈」，吸引大批粉絲前往朝聖，他每天耐心配合大家的攝影，也不禁嘆「出家比在家累」。

綜合陸媒報導，江蘇南京靈谷寺日前湧進大批遊客，人人拿起手機、相機猛拍，甚至還出動無人機，但大家爭相拍攝的不是靈谷寺的寺廟之美，而是寺內的一位名為持善法師的和尚。

據了解，持善法師長得眉清目秀，顏值相當高，吸引大批前往朝聖爭睹，每天都被拍攝者的「長槍短炮」包圍，不論是站在窗邊讀經、庭園漫步沉思、站在台階擺姿勢，對於攝影者的要求，都耐心配合「任人擺佈」，持善法師還曾在微博自嘆「每天當遊客走完，這個點（晚點6點）才稍微安靜下來」、「出家比在家累」。

對於持善法師造成的熱潮，網友留言「笑死，彷彿上班」、「救命啊，這是出家還是出道？」、「大師看起來很想趕快去念經」、「感覺大師內心一定是非常掙扎的，被這麼多人圍觀」、「靈谷寺門面被迫營業，有唐僧那味兒了」。

靈谷寺持善法師。圖擷自 烟波裡的棠微博