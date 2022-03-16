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代購星巴克咖啡全是外送員在家自己泡 接729張單爽賺18萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名孔姓男子利用代購平台幫買星巴克咖啡，接單後在家中自己沖泡咖啡，再配送給客戶。示意圖／美聯社
大陸一名孔姓男子利用代購平台幫買星巴克咖啡，接單後在家中自己沖泡咖啡，再配送給客戶。示意圖／美聯社

代購出現假貨事件層出不窮，現在連代購飲料都可能是假貨。一名男子透過外送平台，幫忙代購星巴克咖啡，結果所有出貨的咖啡，都是他在家裡自行沖泡的，總共已接了729單，獲利至少18萬元。

根據香港《星島日報》報導，中國大陸四川綿陽監管局接到舉報，某間出租屋內有人假冒星巴克咖啡出售，執法人員到場後，發現一名孔姓男子正要送外賣，經綜合現場情況分析，確認這名孔姓男子就是賣冒牌咖啡的業者。

執法人員發現屋內有製作咖啡的工具及原物料，但孔姓男子無法提供食品經營許可證和營業執照等證明，生產設備遭強制沒收。據報導，孔男對外宣稱是幫忙代購正牌星巴克咖啡，接單後，即在租屋處自行沖泡咖啡，再配送給訂戶，共計已接單729筆，獲利達人民幣4萬元（約新台幣18萬元）。

事件曝光後衝上熱搜榜，網友笑稱「有才！」、「自己加盟的嗎？」、「看來他技術不錯，那麼多單沒有一個客人發現那不是真的咖啡店咖啡」、「我家就是星巴克」。

圖為孔姓男子家中自製咖啡的設備。圖擷自《星島日報》
圖為孔姓男子家中自製咖啡的設備。圖擷自《星島日報》

星巴克 外送員

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