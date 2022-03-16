台青廈門搭地鐵 「感覺回家了」

2017年，賴淑珍跨海到大陸，電腦編程專業的她本想在互聯網企業聚集的深圳落腳，但廈門與台灣相近的人文氣息、生活方式、語言習慣讓她選擇留在這裡，並與友人合辦廈門青青之約文化傳媒有限公司。

中新社報導，賴淑珍回憶說，「第一次坐上廈門的地鐵，我就感覺像是回家了，這裡報站也用閩南話，和在台灣一樣，讓我非常親切。」

最初，賴淑珍從事文創產品設計工作。而隨著鄉村振興戰略的提出以及配套措施逐步落地，她與合夥人創辦了廈門青青之約文化傳媒有限公司。

「起名『青青之約』，寓意是兩岸青年一起去赴鄉村振興之約。」賴淑珍說，她希望為兩岸大學生搭建合作平台，通過製作新媒體產品的方式，宣傳美麗鄉村，幫助鄉村「出道」，助力鄉村振興。

賴淑珍帶著兩岸大學生拍微電影、做短視頻、創作歌曲，運用各種媒體形式，多角度打造鄉村文化名片。她說，這些新媒體產品能讓更多人了解鄉村、愛上鄉村，參與製作的兩岸大學生也能更加讀懂鄉土文化以及背後的中華文化。

目前有百餘名兩岸學子參與過該項目，賴淑珍計畫今年在兩岸招募更多年輕人，攜手傳承共同記憶。

在廈門，台青倪敬人同樣沒感到離家的生疏。去年4月，倪敬人到廈門，與合夥人成立吉卜科技（廈門）有限公司。「我們和黑龍江一家公司合作，開發了一套智慧農業軟件管理系統。運用該系統，農民可直接在手機或平板電腦上管理田間用水、監測蟲情等。」他說。

倪敬人發現從事的智慧農業項目與鄉村振興十分契合，便決心到大陸發展。除了事業，他還要找時間要去安徽看看，「回到爺爺長大的地方，尋找自己的根」。