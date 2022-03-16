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成渝拚2035年打造世界級機場群

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸民航局綜合司副司長孫文生15日表示，加快打造成渝世界級機場群，是成渝地區雙城經濟圈建設的重要任務，對支撐成渝地區建設、加快推動成渝地區雙城經濟圈民航高質量發展具有重大戰略意義。

孫文生透露，民航局已經印發了「關於加快成渝世界級機場群建設的指導意見」。

中新社報導，孫文生15日在記者會上指出，近年來，成都雙流、重慶江北機場業務量排名位居中國大陸前列，成都天府機場建成投用，支線機場健康發展，成渝地區民航發展已進入快車道，服務和支撐區域經濟社會發展。

與此同時，對標世界一流，成都、重慶機場的國際樞紐功能不強，機場群綜合保障能力不足，區域民航協同發展機制不健全，創新驅動和產業協同發展水平不高等問題較為突出，戰略支撐能力亟待加快提升。

為加快成渝世界級機場群建設，該「指導意見」提出到2025年的發展目標和到2035年的遠景展望。

到2025年，成渝世界級機場群初具規模，國際服務能力、綜合保障實力、市場發展活力、創新發展動力大幅提升，多領域協同發展水平明顯提高，成為支撐大陸民航發展的第四極，對成渝地區增強基礎設施互聯互通水平、打造內陸開放戰略高地、構建現代經濟體系和建設世界級休閒旅遊勝地的戰略支撐作用顯著增強。

具體目標為：國際樞紐功能邁上新台階、綜合保障能力實現新提升、便捷高效服務達到新水平、創新協同發展形成新局面。

到2035年，全面建成雙核引領、便捷通達、安全可靠、智慧先進、綠色集約、協同高效的成渝世界級機場群，共商共建共享的協同機制更加完善，區域一體化航空市場更加成熟，建成具有全球影響力的民航科技創新中心、國際一流的教育培訓高地和現代產業集群，有力促進成渝地區構建高水平開放型經濟體系和打造高品質生活服務圈。

機場 民航局

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