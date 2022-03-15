豆瓣應用遭下架 陸派督導組進駐：整改嚴重網路亂象

（德國之聲中文網）據中國媒體報導，3月15日，國家互聯網信息辦公室指導北京市互聯網信息辦公室派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。此一行動"針對當前豆瓣網存在的嚴重網絡亂象"。

豆瓣（Douban）是中國最大的電影、書籍等信息分享平台，並具備社交屬性。它創辦於2005年，最初主要提供關於書籍、影視、音樂、戲劇等文藝作品的信息，介紹及評論內容都由用戶提供，逐漸從"文藝青年的聚集地"發展到以用戶多元性著稱的平台。

根據豆瓣官方在2019年披露的數據，豆瓣注冊用戶在2億以上，月活躍用戶量超過4億。近年來，豆瓣多次成為網絡熱議事件的發源地。比如粉絲養號刷評分等"飯圈"行為就曾多次引起平台沖突。根據網信辦的統計數據，2021年全國受理網絡違法和不良信息舉報共1.66億件，其中豆瓣的受理量為351.4萬，位於全國主要商業網站的第六位。

2021年，豆瓣成了"飯圈·清朗"行動的重點整改區域。據該網站的信息，截至2021年11月底，在整治"飯圈亂象"專項行動中，豆瓣已刪除違規和不良信息42萬余條，禁言違規賬號近5000個，解散或停用問題小組80余個。此外豆瓣還進行了"清朗違規財經信息"、"用戶賬號運營亂象"等專項行動。

APP部分下架

據國家網信辦通報信息顯示，2021年1月至11月，國家網信辦指導北京市網信辦，對豆瓣網實施20次處置處罰，共累計罰款900萬元。

2021年年底，網信辦負責人約談豆瓣網主要負責人、總編輯，針對豆瓣網及其賬號“屢次出現法律、法規禁止發布或者傳輸的信息，依據《中華人民共和國網絡安全法》等法律法規，責令其整改”，予以共計150萬元罰款的行政處罰。

豆瓣APP還曾因超範圍收集個人信息問題多次被工信部通報整改。公開資料顯示，豆瓣網隸屬於北京豆網科技有限公司。

據路透社周二（3月15日）報導，華為、小米等應用商店裡，豆瓣應用目前已被下架；蘋果App Store裡，則仍可正常搜索到。

在中國另一個社交媒體微博上，網友也注意到了豆瓣被整改的消息。盡管有人感到驚訝："豆瓣一副人畜無害的樣子，招惹誰了？"但比例上明顯更多的人表示支持，認為該網"烏煙瘴氣"，" 早該管管了！"甚至指向更多平台："微博、B站、虎撲、知乎、抖音、小紅書都不一起嗎？"

有網友擔心"豆瓣又要經歷一次大規模炸號禁言了"。一位老用戶寫道："如果有一天豆瓣真沒了我會瘋，失去豆瓣我人生的一半樂趣都會消失。"另一位感嘆"經過幾次整改，想在豆瓣上發表個什麼睾論就要忍受長時間的審核和莫名其妙的違禁詞封禁。"

（綜合報導）

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