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住宅大火妻子危站陽台外 丈夫全身嚴重燒傷仍緊捉不放

香港01 / 撰文： 朱利安
江蘇1對夫婦日前遇上家中失火，站在屋內的丈夫緊緊捉住躲到陽台外的妻子。（微博影片截圖）
江蘇1對夫婦日前遇上家中失火，站在屋內的丈夫緊緊捉住躲到陽台外的妻子。（微博影片截圖）

大陸江蘇省南京市13日發生1宗住宅火警，單位失火時1對夫妻無路可逃，丈夫情急之下讓妻子躲到露台外，他則留在屋內緊緊拉着妻子，以免對方墮樓。當消防員到場時，丈夫已經全身嚴重燒傷，但仍拚命捉着妻子不放，片段曝光後引來網民熱議，對丈夫情深表示動容。

事發於江蘇省南京市，1對夫婦發現家中失火，但無法開門逃出，丈夫見狀立即讓妻子躲到露台外面，惟因害怕妻子一個不小心墮樓，他便在屋內緊緊拉住對方，但大火卻令他嚴重燒傷。

據報當消防員衝入火場救援時，丈夫即使皮膚已嚴重燒傷，但仍拚命拉着妻子，而看到消防員時，但仍在擔心妻子的人身安全；目前夫妻已送醫治療。

事發一刻被街上的民眾拍下，網民看後紛紛大讚「這樣的男人值得一輩子珍惜」，被人夫的護妻行為所感動，「還有這樣的男人，真好，再次相信了愛情」、「爺們！讓我又相信了這世界還是有真愛」、「這種才算是真愛」、「讚讚讚爺們，你老婆嫁你，真的是嫁對了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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