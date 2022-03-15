李子柒停更數月 名博主為其發聲被索賠人民幣50萬元

有「中國第一網紅」之稱的李子柒，去年下半年起一度停止更新數月，其與簽約公司杭州微念的矛盾也被公開。擁有逾百萬粉絲的微博大V「兔撕雞大老爺」14日爆料，指其因去年9月16日曝光李子柒利益受損，遭到杭州微念起訴網絡侵權，並索賠人民幣50萬元。

微念則稱，兔撕雞大老爺屢次在微博和知乎平台上發布侵權言論，誤導了大眾。事件引起輿論關注後，公司官微發文回應稱，「是非公論交由司法定奪」。

據《紅星新聞》報導，李子柒在2016年與微念合作，雙方並在2017年合資成立了四川子柒文化傳播有限公司，當中李佳佳（李子柒本名）持股49%，微念持股51%。但去年李子柒將微念告上法庭。天眼查數據顯示，去年10月和11月，四川子柒文化傳播有限公司先後兩次起訴杭州微念品牌管理有限公司、劉同明，經辦法院為四川省綿陽市中級人民法院。而杭州微念品牌管理有限公司今年1月則將四川子柒文化傳播有限公司告上綿陽市涪城區人民法院。

「李子柒」品牌的經營是放在微念進行的，雙方只是約定了收入分成。兔撕雞大老爺曾表示，李子柒現狀遠比想像中慘，在股權架構中吃了大虧的她有可能「顆粒無收」。他表示，自己是陳述客觀事實，卻因言獲罪，還要賠付企業巨額錢款，形容狀況莫名，如果敗訴了，其他公司依樣學樣，逐個封堵敢說真話的人，「那天下網友還有言論自由嗎？」

他又發文調侃，「微念眼裡的我：行走的50萬，我算了下我的身價，3,846元一斤」，並稱自己已拒絕杭州聯路網法院調解員的調解，正積極準備多方面的材料應訴，爭取公開開庭。

微念一方回應稱，微念尊重接受一切對商業糾紛進程客觀的評價，將持續依法採取法律手段保護自己的合法權益，又指企圖再次通過引導輿論進行網路暴力的行為是違反相關法規的，是非公論交由司法定奪。

「兔撕雞大老爺」接受紅星新聞採訪時表示，自己現年35歲，是一名廣告人。他稱自己和李子柒並不認識，發布關於李子柒和微念的相關內容，均是網路熱搜之後已存在大量的言論。

3月14日下午，接到杭州網路法院電話後，他拒絕調解，認為如果接受調解將面臨刪博+致歉，不僅毀自己的公信力於一旦，還會否認「李子柒事件」的真實性，這對他來說是多重打擊，無法接受。目前，他正在準備收集網絡資料，並將向李子柒一方徵求相關證據，依法應訴，爭取公開開庭。