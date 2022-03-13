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上海復旦大學今晚啟動準封閉管理 時間暫定2周

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
上海復旦大學今晚啟動準封閉管理。澎湃新聞
上海復旦大學今晚啟動準封閉管理。澎湃新聞

根據「復旦大學」微信公號消息，復旦大學從今天（13日）晚上八點啟動校園準封閉管理，在校師生不離校，並按要求開展核酸檢測。

據發布，校園以單獨校門區域為單位，實施相對封閉管理，師生不跨區域流動，校區間班車暫停運行。準封閉管理時間暫定兩周，結束時間再行通知。

復旦將實施嚴格離校進校管理。在滬有固定居所的師生員工可申請離校居家，經審批後有序離校。

離校師生員工如確有返校需要的，向所在單位提出申請，經審核批准方可返校。提出申請的師生員工必須提交上海市48小時內兩次核酸檢測陰性報告，嚴格落實核驗身分、檢測體溫、查看健康碼和行程卡等措施。

外來人員原則上不進校。

此外，復旦大學也將有序開展線上教學活動。暫停線下授課，師生按課表規定時間開展線上教學。

學校的餐廳暫停內用，提供打包外帶服務，師生購餐時全程佩戴口罩，做好一公尺間隔。圖書館、自修教室、體育場館僅對本區域的師生開放。游泳館暫停開放。

據官方發布，上海昨天新增本土確診病例五例和無症狀感染者78例。

復旦大學 返校 上海

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