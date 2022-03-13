大陸吉林Omicron大爆發 單日新增本土「1412+744」例

大陸吉林省出現Omicron疫情大爆發，過去一日，新增本土確診病例1412例，新增本土無症狀感染者744例，共新增本土個案2156例。

據官方通報，昨日吉林省新增本地確診病例1412例，其中長春市831例（有565例在九台區），吉林市571例、延邊州9例、四平市1例。

吉林省昨日新增本地無症狀感染者744例，其中吉林市697例、長春市42例（有25例在九台區）、延邊州3例、梅河口市1例，四平市1例。

據香港01，吉林省13日召開疫情防控記者會，吉林省衛生健康委副主任、疫情防控工作領導小組辦公室疫情防控組組長張艷表示，吉林省確診報告的感染者數出現較大幅度上升，一方面反映出Omicron傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難於發現，易形成社區傳播。

張艷稱，吉林市已完成6輪全員核酸檢測、長春市九台區已完成3輪核酸檢測，長春市其他城區也已完成2輪核酸檢測，通過前期開展大規模核酸檢測，社區隱匿潛在感染者被發現。

張艷又稱，另一方面，這反映出個別地區面對疫情快速上升的形勢，醫療資源擴容能力不足，導致短時間內集中收治受限。個別地區應急處置機制不夠健全，對Omicron特點和嚴峻複雜的疫情形勢認識不足、研判不準，貫徹落實省委、省政府決策部署不到位、不徹底，落實「應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治、應管盡管」方面還有差距。

吉林省疾控中心應急辦主任趙慶龍則表示，引起吉林省此次疫情的是Omicron的BA.2亞型變種株。

張艷表示，吉林省成立了14個由省級領導任組長的工作專班，吉林省隔離轉運、核酸檢測、醫療救治力量進一步加強。目前，吉林市、長春市正在接續開展新一輪全員核酸檢測，進一步摸清疫情底數，爭分奪秒推進社會面清零見底。省內其他地區疫情總體平穩可控。