痛失獨子將思念化成樹 上海母親20年在沙漠種樹一萬棵

3月12日是中國植樹節。現年74歲的易解放，2003年投身開始在內蒙古植樹造林，20年來種樹千萬棵樹，綠化4萬畝沙漠和戈壁，被親切地稱為「大地媽媽」，但她種樹背後原因令人鼻酸。

2000年，易解放的兒子上學途中因交通事故意外去世，兒子生前植樹造綠的願望成為支撐她活下去的力量。她和丈夫將兒子事故的賠償金、保險以及家裡的積蓄賣掉房產，後她和丈夫遠赴內蒙古植樹造林，把種下的樹當成自己的孩子來呵護。

兒子曾提議種樹 說「要麼不做，要幹就幹大的」

2000年，易解放的兒子曾建議他們前往內蒙古種樹，更說「我們要麼不做，要幹就幹大的」，結果兒子半個月後因交通事故意外身亡。傷心的易解放夫婦想起兒子生前的願望，掏出積蓄、賣掉房產，拿出兒子的賠償金和保險金，2003年夫妻倆開始遠赴內蒙古庫倫旗植樹造林。他們決心將那片嚴重沙化的大地，變為鬱鬱蔥蔥的樹林。易夫婦種好樹後，將樹全部捐給當地村民。

2003年以後，從庫倫旗到磴口縣再到多倫內蒙古的很多沙漠，都留下易解放種樹的身影。在沙漠種樹的過程其實十分艱辛，要先乘飛機，轉巴士，再換馬車。輾轉一兩天才能抵達沙漠，樹苗更是要靠肩扛手捧。

回顧植樹造林這20年，易解放表示，自己因為種樹受過很多傷，此外，今年已經74歲的她，在這20年間也動過10多次開刀手術。但她仍記得兒子的願望，易解放說，「我一定要在植樹這條路上，走到走不動為止。」

據內媒報道，有人看到易解放年齡這麼大了，建議她雇人種樹，但易解放認為雇個人雖然能做，「但我自己種樹心裡更踏實，我要和大家一起種！」，而易解放投身種樹，鼓舞許多失獨家庭的母親、志願者一起種樹，2018年易解放團隊完成內蒙古三塊基地植樹造林，用800萬棵樹綠化了三萬畝沙漠，存活率達到85%以上。易解放團隊表示，今年目標是能再種5000畝。

網民紛紛讚美易解放的堅持稱「她用愛延續了愛，向偉大的母親致敬」「一棵樹是微光，一片森林是希望」，亦有不少網民表示此前看過關於她的報道，「但沒想到她還在繼續堅持（種樹），已經20年了啊。」

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文章授權轉載自《香港01》