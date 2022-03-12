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成龍與空姐合照後主動要電話地址 原來是想送這禮物

香港01 / 文． 董欣琪
成龍與空姐合照，主動要電話和地址。擷自微博「水滴果果」
成龍與空姐合照，主動要電話和地址。擷自微博「水滴果果」

現年67歲的成龍在國際影壇地位舉足輕重，但貴為大哥級人馬的他非常親民，日前一位中國空姐在微博曬出與成龍大哥的合照，並寫道：「大哥也太nice了！不僅給照，還要了我地址電話，說要給我們寄禮物，也太平易近人了吧。」畫面中成龍打扮低調休閒，合照時一隻手豎起大拇指，另一隻手輕攬着空姐的膊頭，表現得十分自然，不少網友都大讚成龍完全沒有巨星架子，但也有人認為他主動向空姐要電話地址的行為不太恰當。

其後空姐再次PO文，並曬出成龍送的禮物：「國際巨星還沒有架子，本來以為隨便說說，沒想到真的收到了親筆簽名的書，所以，為什麼人家是巨星呢！我一定會好好看完的。」原來成龍送了一本自傳給這位空姐，還附上了簡短的留言，表示希望她能喜歡這本書，最後還親筆簽名，並畫了一顆愛心，十分貼心。對於網友的惡評，空姐大感不滿：「留個郵寄地址變成了住址？書不郵寄難道還出門隨身背着？造謠沒有成本的嗎？」隨後她又在評論區表示這本書非常值得一看：「沒有人能隨隨便便成功」，可見她對成龍都充滿敬佩之情。

這位空姐在微博的個人簡介是「中國南方航空乘務員兼職安全員」，樣貌標緻的她坐擁逾二十萬粉絲，除了分享自己的工作照之外，亦有不少日常生活照，穿上空姐制服的她形象大方得體，私底下亦十分喜歡打扮，當中不乏大曬長腿及小蠻腰的靚相，外形絕對不輸圈中女星！

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文章授權轉載自《香港01》

空姐 成龍

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