大運河鄭州段 將換「新裝」
中國千年大運河鄭州段將換「新裝」。10日，鄭州市政府新聞辦對外通報稱，「十四五」期間大運河鄭州段建設謀劃項目86項，總投資約964.9億元（人民幣，下同），以綜合傳承、保護、利用大運河。
中新社報導，中國大運河是世界文化遺產，是世界上開鑿最早、規模最大、最長的運河。
大運河地跨北京、天津、河北、山東、江蘇、浙江、河南和安徽8個省級行政區，溝通海河、黃河、淮河、長江、錢塘江五大水系，至今仍發揮重要的交通與水利功能。
大運河通濟渠段流經河南鄭州，為綜合傳承、保護、利用大運河，鄭州編發「鄭州市大運河文化保護傳承利用暨大運河國家文化公園建設實施方案」，旨在將大運河鄭州段打造成具有時代特徵、鄭州特色的景觀河、生態河、文化河，成為向世界系統地展示「華夏文明之源、黃河文化之魂、運河文化之美」的窗口。
「方案」顯示，鄭州將重點建設大運河管控保護區、大運河主題展示區、大運河文旅融合區、大運河傳統利用區等四類主體功能區，從管控保護、文化展示、融合發展和傳統利用等方面進行規劃布局。
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