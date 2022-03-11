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成渝生態環境保護 一體化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「成渝地區雙城經濟圈生態環境保護規劃」日前印發，中國生態環境部有關負責人9日解讀該「規劃」時表示，突出雙核引領，發揮重慶、成都協同帶動作用，深化成渝地區生態環境保護重點領域和關鍵環節體制機制改革，推動成渝地區生態環境一體化保護。 　　

中新社報導，為築牢長江上游生態屏障，加強汙染跨界協同治理，生態環境部聯合國家發改委、重慶市人民政府、四川省人民政府印發此「規劃」。「規劃」提出，到2025年，成渝地區生態宜居水平大幅提高，生態安全格局基本形成，生產生活方式綠色轉型取得顯著成效，單位 GDP二氧化碳排放降低19.5%，城市開發模式更加集約高效。

「規劃」要求，促進傳統產業綠色升級。嚴控石化化工、鋼鐵、建材、煤炭、有色金屬等行業新增產能。禁止在長江幹支流岸線1公里範圍內新建、擴建化工園區和化工項目，實施沱江、岷江、涪江、嘉陵江等沿江危險化學品生產企業搬遷改造。發揮重慶、成都「雙核引領」作用，全面推進成渝地區綠色製造。

碳排放 聯合國

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