SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源

SOHO中國董事長潘石屹持續出售在陸房產。據陸媒「澎湃新聞」報導，房企「SOHO中國」董事長潘石屹在2022年首場租賃表彰會暨優質房源推介會上宣布要以七折價格賣出北京和上海兩地共3.2萬平方公尺的物業，收入將全部用於降負債、不分紅。

SOHO中國表示，為了優化資產結構、緩解資金壓力，SOHO中國此次宣佈以七折價格出售的物業覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等９個項目，全部坐落在北京、上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。

此外，潘石屹明確回應外界對於資金流向的猜測，他表示此次銷售房源的收入將全部用於降負債，不會用做股票分紅。

截至2021年底，SOHO中國的平均出租率為83.4%，其中，上海古北SOHO實現滿租、北京麗澤SOHO出租率超過80%，均達到兩個項目入市以來的最高水平，SOHO中國的淨資產負債率為44%。

同時，SOHO中國還宣布將佣金獎金比例提高到交易額的4%。目前，所有待售房源已全部在「SOHO中國公開租售平台」上架。

消息一出，SOHO中國（HK0410）股價急速拉升，漲幅一度超20%，最高報美股1.76港元。但該公司股價過去一年已跌去39%。

事實上，SOHO中國近幾年持續在出售資產。在2014年至2021年的八年間，SOHO中國累計出售資產套現超過350億元。

去年6月，SOHO中國曾宣布高盛代表黑石集團以每股5港元的價格，總共收購SOHO中國約28.56億股股份，交易價格約236.57億港元，該舉被視為潘石屹要套現離場。但在三個月後，因該交易涉及大陸「反壟斷法」宣告無疾而終。