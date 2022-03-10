快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
圖為SOHO中國董事長潘石屹。（中通社）
圖為SOHO中國董事長潘石屹。（中通社）

SOHO中國董事長潘石屹持續出售在陸房產。據陸媒「澎湃新聞」報導，房企「SOHO中國」董事長潘石屹在2022年首場租賃表彰會暨優質房源推介會上宣布要以七折價格賣出北京上海兩地共3.2萬平方公尺的物業，收入將全部用於降負債、不分紅。

SOHO中國表示，為了優化資產結構、緩解資金壓力，SOHO中國此次宣佈以七折價格出售的物業覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等９個項目，全部坐落在北京、上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。

此外，潘石屹明確回應外界對於資金流向的猜測，他表示此次銷售房源的收入將全部用於降負債，不會用做股票分紅。

截至2021年底，SOHO中國的平均出租率為83.4%，其中，上海古北SOHO實現滿租、北京麗澤SOHO出租率超過80%，均達到兩個項目入市以來的最高水平，SOHO中國的淨資產負債率為44%。

同時，SOHO中國還宣布將佣金獎金比例提高到交易額的4%。目前，所有待售房源已全部在「SOHO中國公開租售平台」上架。

消息一出，SOHO中國（HK0410）股價急速拉升，漲幅一度超20%，最高報美股1.76港元。但該公司股價過去一年已跌去39%。

事實上，SOHO中國近幾年持續在出售資產。在2014年至2021年的八年間，SOHO中國累計出售資產套現超過350億元。

去年6月，SOHO中國曾宣布高盛代表黑石集團以每股5港元的價格，總共收購SOHO中國約28.56億股股份，交易價格約236.57億港元，該舉被視為潘石屹要套現離場。但在三個月後，因該交易涉及大陸「反壟斷法」宣告無疾而終。

北京 上海 美股

延伸閱讀

中國援烏克蘭人民幣500萬物資 陸網嗨刷「大國風範」

上海無症狀確診者暴增 廣場舞不准跳了

上海疫情升溫 官媒關注防疫「優等生」如何因應

大陸新增本土感染402例+435例 無症狀感染者成最大風險

相關新聞

SOHO中國潘石屹宣布7折出售京滬兩地2.3萬平方米房源

SOHO中國董事長潘石屹持續出售在陸房產。據陸媒「澎湃新聞」報導，房企「SOHO中國」董事長潘石屹在2022年首場租賃表...

展現雄心 大陸計畫2049年太空探測遠達太陽系邊緣

大陸去年成功展開火星探測任務後，中國探月工程總設計師吳偉仁表示，希望能在2030年前後實施火星採樣返回。大陸後續還準備進...

3個月大男嬰遭氣球繩纏頸 媽媽洗茶具無留意反責怪女兒

照顧嬰孩一不留神隨時出事！內地福建泉州1名媽媽早前為騰出手洗茶具，竟將1個氣球綁在3個月大的兒子腰上，並將兒子放在沙發讓他自己玩...

創三個「世界第一」 陸懸索橋「綠汁江大橋」合龍

大陸公路建造創三個「世界第一」。據中新社報導，隨著纜索吊機9日將最後一片鋼箱樑精確平穩固定在吊索上，雲南玉溪至楚雄高速綠...

廣東海關抓「水客」近2萬案

海關總署廣東分署3月9日對外通報，廣東省內海關把做好常態化打擊治理「水客」走私作為貫穿全年重要工作，遏制「水客」走私情況...

陸人大代表倡45歲提前退休 緩解少子化和養老金

大陸全國人大代表孫維8日就延遲退休問題時提出，可以推行更大尺度的彈性退休機制，如以現行的60歲為標準年齡，上下15歲浮動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。