3個月大男嬰遭氣球繩纏頸 媽媽洗茶具無留意反責怪女兒

照顧嬰孩一不留神隨時出事！內地福建泉州1名媽媽早前為騰出手洗茶具，竟將1個氣球綁在3個月大的兒子腰上，並將兒子放在沙發讓他自己玩。數分鍾後兒子滾下沙發，氣球的繩剛好纏着兒子的頸，幸好她及時發現，兒子才沒大礙。但在過程中，這位媽媽因開著水龍頭聽不到其他聲音，而錯怪在兒子身旁看電視的幼女沒呼救，被網民批評她「孩子是她自己放沙發的，氣球是她自己綁的，孩子出了事怨老大，老大是倒了八輩子霉了，攤上這麼一個媽」。

據《西部決策網》報道，事發於2月26日，王女士在家為騰出手洗茶具，留下年幼的女兒和3個月大的兒子在客廳。她將1個氣球綁在兒子腰上，並放其在沙發讓他自己玩，女兒則站在茶几旁看電視。

其間，兒子躺在沙發上亂踢雙腳，一不小心滾下沙發，氣球的繩剛好纏着頸。女兒聽到聲響，立即轉身走到弟弟身邊查看，拉扯弟弟的同時呼喊媽媽。但王女士當時正清洗茶具，水聲蓋過女兒的呼喊，幸好王女士隨後及時走出客廳解救兒子。

王女士憶述，她當時不知情況還罵了女兒，「弟弟掉地上都沒叫媽媽」，後來查看監控才知道女兒有呼喊她，只是她沒聽到。她又說，兒子當時被氣球繩纏着頸哭不出聲，她趕緊抱起兒子安慰後就沒大礙。

不少網民批評王女士疏忽照顧兒童，還將錯誤怪罪在女兒身上，「罵老大幹嘛，無語，沒那個精力就別生老二」、「看到媽媽責罵小女孩有點來氣，還好孩子沒事」、「這個當媽的不稱職！自己不看好小孩，把責任推給大女兒」、「無語，要是出事，老大會被恨一輩子吧」、「在這家庭，姐姐真是倒霉」、「想知道這個媽媽跟女兒道歉了嗎？」。

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文章授權轉載自《香港01》