廣東海關抓「水客」近2萬案

海關總署廣東分署3月9日對外通報，廣東省內海關把做好常態化打擊治理「水客」走私作為貫穿全年重要工作，遏制「水客」走私情況。2021年全年，廣東省內海關共立案查辦各類「水客」走私違法犯罪案件19990起，案值242.1億元（人民幣，下同），涉稅26.3億元。

中新社報導，2021年，廣東海關針對打擊「水客」走私、打擊治理粵港澳海上跨境走私、打擊毒品走私等，開展「國門利劍2021」行動，共立案偵辦走私犯罪案1867起，案值362.5億元；立案調查走私行政案48140起，案值299.21億元。

廣東海關方面先後組織「獵鯊行動」、「打擊珠江口水域走私專項行動」、打擊整治「大飛」（大馬力快艇）走私行動等專項行動，持續深化與海警、地方公安的執法合作，有力打擊粵港澳海上跨境走私。2021年廣東省內海關累計出動緝私艇802艘次，出動警力4603人次，共查獲案件86起，查獲「大飛」59艘、各類船舶25艘，查扣凍品3500餘噸、成品油超700噸，總案值逾5.7億元。

此外，廣東省內海關還充分發揮「三地六方」緝毒合作機制作用，強化信息共享，持續深入開展破大案、打團夥的「全鏈條」打擊毒品走私工作。2021年，繳獲走私毒品可卡因、冰毒等120多公斤。