澳門通報「陸增2禽流感死亡」 廣西官方：是去年案例

澳門特區政府網站9日發布一則通報表示，根據中國大陸衛生部門最新通報，大陸新增2例人感染H5N6、1例人感染H9N2禽流感確診病例，其中2人死亡，引發外界關注。對此，廣西柳州衛健委回應稱，這是2021年11月報告病例，已妥善處理，民眾不必恐慌。

澳門衛生局9日指出，根據大陸衛生部門的最新通報，大陸新增2例人感染H5N6及1例人感染H9N2禽流感確診病例，呼籲澳門居民避免接觸禽鳥，注意個人和食物衛生。

通報內容顯示，2例人感染H5N6禽流感確診病例中，為1男1女，年齡12歲及79歲，均來自廣西壯族自治區柳州市，2人均已死亡，發病前都曾到活禽市場；1例人感染H9N2禽流感確診的病例為6歲女童，居於山西省陽泉市，病情為輕症，發病前曾接觸禽類產品。

內容曝光後，引起外界關注，大陸黨媒《人民日報》旗下《健康時報》晚間刊出報導，引述廣西柳州市衛健委相關工作人員表示，當地確有2例H5N6禽流感死亡病例，是2021年11月報告的。

廣西柳州市衛健委人員還說明，報告時間已過去近半年，當時按照傳染病防治措施已妥善處理，廣大群眾不必恐慌。

不過，該報導並未對山西省陽泉市的6歲女童病例作出澄清。

2014年4月至今，中國大陸在四川、廣東、雲南、湖北、山西、湖南、安徽、廣西壯族自治區及江蘇，都先後通報過H5N6或H9N2禽流感確診病例。