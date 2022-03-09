快訊

圖文教你做／手機號碼用多久？查詢方法報你知 找回真愛不是夢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳門通報「陸增2禽流感死亡」 廣西官方：是去年案例

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
澳門政府9日通報，大陸出現禽流感死亡病例。取自健康時報公眾號
澳門政府9日通報，大陸出現禽流感死亡病例。取自健康時報公眾號

澳門特區政府網站9日發布一則通報表示，根據中國大陸衛生部門最新通報，大陸新增2例人感染H5N6、1例人感染H9N2禽流感確診病例，其中2人死亡，引發外界關注。對此，廣西柳州衛健委回應稱，這是2021年11月報告病例，已妥善處理，民眾不必恐慌。

澳門衛生局9日指出，根據大陸衛生部門的最新通報，大陸新增2例人感染H5N6及1例人感染H9N2禽流感確診病例，呼籲澳門居民避免接觸禽鳥，注意個人和食物衛生。

通報內容顯示，2例人感染H5N6禽流感確診病例中，為1男1女，年齡12歲及79歲，均來自廣西壯族自治區柳州市，2人均已死亡，發病前都曾到活禽市場；1例人感染H9N2禽流感確診的病例為6歲女童，居於山西省陽泉市，病情為輕症，發病前曾接觸禽類產品。

內容曝光後，引起外界關注，大陸黨媒《人民日報》旗下《健康時報》晚間刊出報導，引述廣西柳州市衛健委相關工作人員表示，當地確有2例H5N6禽流感死亡病例，是2021年11月報告的。

廣西柳州市衛健委人員還說明，報告時間已過去近半年，當時按照傳染病防治措施已妥善處理，廣大群眾不必恐慌。

不過，該報導並未對山西省陽泉市的6歲女童病例作出澄清。

2014年4月至今，中國大陸在四川、廣東、雲南、湖北、山西、湖南、安徽、廣西壯族自治區及江蘇，都先後通報過H5N6或H9N2禽流感確診病例。

禽流感 H5N6

延伸閱讀

太冷了！彰化大城土雞場爆禽流感 累計撲殺11萬隻家禽

廣西拚建東協航空大通道

開拓東馬市場 南寧再開沙巴航線

赴廣西賣輪胎 台商見證經濟發展

相關新聞

陸人大代表倡45歲提前退休 緩解少子化和養老金

大陸全國人大代表孫維8日就延遲退休問題時提出，可以推行更大尺度的彈性退休機制，如以現行的60歲為標準年齡，上下15歲浮動...

澳門通報「陸增2禽流感死亡」 廣西官方：是去年案例

澳門特區政府網站9日發布一則通報表示，根據中國大陸衛生部門最新通報，大陸新增2例人感染H5N6、1例人感染H9N2禽流感...

陸擬規定 8月起月餅、粽子包裝數不應超過3層

為進一步規範食品和化妝品包裝要求，大陸工信部完成「限制商品過度包裝要求」強制性國家標準第1號修改單（徵求意見稿）的編制工...

陸人大代表提案：獨生子女父母退休金增10-20%

大陸逐步邁入人口老齡化社會，而在「一胎化」政策生長的獨生子女正面臨「上有老、下有小」的夾層壓力。對此，全國人大代表、山東...

30幾歲還跟父母要生活費「考研黨」成新啃老族 陸政委看不下去

「萬般皆下品，唯有讀書高」。中國千萬高校畢業生許多選擇考研，因錄取率不到三成，不少人一再重考，成了「考研黨」。他們大都不...

單身狗要轉念！大陸全國政協委員：婚戀市場「暖男」地位較高

全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹表示，在新型家庭文化中，除了傳統的孝老敬親代際的互相支持以外，我們特別要倡導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。