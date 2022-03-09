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中國探月工程第4期 目標在月球南極找到水

中央社 / 台北9日電

中國啟動探月工程第4期。中國探月工程總設計師吳偉仁說，探月工程第4期計劃在月球南極著陸數次，並希望能找到水，同時闢建月球科研站原型及有意架設WiFi。

中新社8日報導，吳偉仁在中國全國「兩會」期間受訪指出，探月工程4期計劃在月球南極多次著陸，闢建月球科研站原型，並於2030年前發射嫦娥6、7、8號。

吳偉仁說，嫦娥6號將在月球極區採集1至2公斤樣品回地球；嫦娥7號的任務是勘察月球南極環境氣候、地形地貌與月球資源如水冰等；嫦娥8號則是勘查如何開展及利用月球南極的資源。

至於第4期探月工程選擇在月球南極的原因，他解釋，月球對著地球的向光面溫度高達攝氏100度；背光面溫度將近攝氏零下200度，都不適於人居。

反而月球南極可能有極晝和極夜的變化，極晝期間的日照長達180多天，在這裡設立科研站，有利於長時間開展工作，而且月球南極有很深的月坑，深約10公里，常年不見陽光，裡面可能有結冰的水。

吳偉仁表示，若能找到水，月球南極科研站即可長期運作，也有利於日後到月球南極短期考察。

此外，他還設想建立月球通信網路，比如架設WiFi，以確保通信系統指揮順暢。

吳偉仁並指出，中國探月工程4期去年底通過審批，目前進入全面實施階段，並擬於2049年實現太陽系邊際探測。

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