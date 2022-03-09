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杭州亞運志工 近2千外籍報名

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

今年九月開幕的杭州2022年亞運會賽會志願者面試，正在杭州展開。杭州亞組委表示，杭州亞運會國際志願者報名超過1800名。

中新社報導，自2021年5月22日杭州亞運會賽會志願者全球招募啟動以來，杭州亞運會賽會志願者註册總人數32.14萬人，成功報名人數22萬人，其中高校報名者佔比67%、社會志願者佔比33%。這當中，共有1800多位國際志願者報名，包括韓國、義大利、尚比亞、多米尼克國、菲律賓、匈牙利、蘇利南等多國。

來自南非的莫克斯近日參加志願者的面試，他表示「為了準備這次的面試，提前查了很多相關資料，杭州是除北京、廣州外中國第三個舉辦亞運會的城市。我來杭州讀書快4年了，這是我離亞運會最近的一次」。莫克斯說，「我會中、英、法三國語言，所以這次報名參加語言翻譯志願者」。

杭州亞運會賽會志願者面試選拔將於本月完成，選拔結束後志願者將參與通用培訓，6月底前完成配崗。

面試 語言 義大利

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