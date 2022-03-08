陸水利部長示警：6月至8月華北、華南「洪水機率高」

去年七月，大陸河南發生嚴峻洪災，造成重大損失，對於今年如何治水，大陸水利部長李國英8日回應，要重點做好三件事情，第一堅定目標、第二堅持「四預」、第三堅守防線。他同時示警，今年6到8月份，北部、南部地區發生洪水的可能性較大，中部地區則有乾旱的可能。

李國英8日在大陸十三屆全國人大五次會議第二次全體會議後，於「部長通道」接受採訪。他坦言，大陸地理氣候條件特殊，降雨分布極不均勻，此帶來水旱災害多發、頻發、重發。

他舉例，去年特別是進入秋季，黃河中下游發生了1949年以來最嚴重的秋汛。同時，珠江流域發生了60年來最嚴重的旱情，水量減少七成以上，珠江三角洲城鄉居民供水安全受到嚴峻挑戰。

李國英強調，面對極其嚴重的汛情、旱情，重點做好三件事情：第一堅定目標，始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位；第二堅持「四預」，預報、預警、預演、預案；第三堅守防線，各方力量日夜堅守在防汛一線，巡堤查險。

他提到，對今年汛期特別是6到8月份進行初步趨勢研判後，認為北部、南部發生洪水可能性較大，北部大於南部，中部地區發生乾旱的可能性較大。

李國英說，從流域來講，北部嫩江、松花江、黑龍江、海河流域中北部水系，黃河中游幹流及支流，涇河、汾河等河流有可能發生流域性較大洪水，南部長江上游，東南沿海諸河有可能發生區域性洪水。

因此，對於今年1月，大陸官方發布《「十四五」水安全保障規劃》等政策文件，李國英說，全面提升國家水安全保障能力，是規劃的總體目標，其他四個次級目標，分別為提升水旱災害防禦能力、提升水資源集約節約利用能力、提升水資源優化配置能力、提升大江大河大湖生態保護和治理能力。

為此，李國英表示，規劃確定了六條實施路徑，一是完善流域防洪工程體系；二是實施國家水網重大工程、三是復甦河湖生態環境、四是推進智慧水利建設、五是建立健全節水制度政策、六是強化水利體制機制法治管理。