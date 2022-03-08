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大陸新增本土病例「175+330」 遍布16省

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸本土疫情嚴峻，多省市都有通報疫情出現。新華社
中國大陸本土疫情嚴峻，多省市都有通報疫情出現。新華社

中國大陸新冠疫情持續升溫，據國家衛健委8日通報，前一日，大陸新增本土確診病例175例，本土無症狀感染者330例，共505例，遍布16省市，本土疫情連續兩天突破500人大關。

據通報，前一日，大陸31個省市新增確診病例325例，其中本土175例、境外輸入150例；無症狀感染者方面，新增443例，本土330例、境外輸入113例。

根據通報，大陸７日新增本土染疫者，涵蓋山東、廣東、上海、吉林、雲南、遼寧、江蘇、廣西、山西、甘肅、陝西、河北、內蒙古、北京、天津、浙江等16省市。

其中，吉林省新增本土染疫者75例，已全市停工停產的吉林市佔47例，並持續向長春、延邊朝鮮族自治州、梅河口市等地擴散。

其他本土疫情較嚴重的，還包括廣東市新增本土確診45例，東莞市佔31例、深圳13例，廣東另有本土無症狀者73例，全在東莞市；山東方面，青島市疫情仍處於高檔，日增29例本土確診和129例本土無症狀感染者，周邊威海市、煙台也有通報疫情；江蘇重要港口城市連雲港市，新增10例本土確診和4例本土無症狀感染者，一線城市上海本土疫情則是通報4例確診、51例無症狀感染者，北京也有1例本土確診。

目前，大陸現有確診病例4,052例（其中重症病例9例），累計治愈出院病例10萬2,832例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例11萬1,520例。

疫情 廣東 北京

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