滬成人吸菸率 實現7年連降

上海市成人吸菸率實現7年「連降」，至19.4%；同時，上海公共場所控菸狀況不斷改善，法定禁菸場所違規吸菸發生率進一步降低至12.1%，室內「無吸菸室」場所比例上升到99.7%。如今，「室內全面禁菸，室外不吸遊菸」正成為上海市民的健康新風尚。

中新社報導，2017年3月1日起，「上海市公共場所控制吸菸條例」修正案實施，實現室內全面禁菸。上海市健康促進委員會方面介紹，5年來，上海強化社會共治，控菸監管執法力度不斷加強。2021年，有關控菸監管執法部門共檢查單位25.3萬餘家（253090）家，處罰單位1130家，處罰個人974人，罰款金額分別為逾280萬元和9.05萬元人民幣（下同），罰款總金額逾289.2萬元。

上海公共場所控菸狀況不斷改善，室內「無菸具」場所和「無菸蒂」場所比例分別為95.3%和90.4%。公眾通過12345熱線和「控菸熱力地圖」積極參與控菸治理。至2021年底，全上海共創建3042家「上海市無菸示範單位」，超過七成黨政機關（共計797家）已建成無菸機關。

上海市健康促進委員會方面表示，控菸也面臨挑戰，如餐飲、娛樂、綜合業態等重點難點場所的控菸管理、室外遊菸和二手菸暴露、電子菸等問題。下一步重點將瞄準加強控菸宣傳和監管執法的力度和針對性，持續強化控菸暗訪和通報制度；進一步完善相關法律規章，推動將電子菸納入公共場所控菸監管執法範圍。