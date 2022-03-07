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久坐族小心 中國網路叫車司機肺栓塞險喪命

中央社 / 台北7日電
杭州一名56歲網路叫車駕駛每天因為搶單，坐在駕駛座超過15小時而引發肺栓塞。示意圖／ingimage
杭州一名56歲網路叫車駕駛每天因為搶單，坐在駕駛座超過15小時而引發肺栓塞。示意圖／ingimage

久坐族看完以下報導，記得站起來走動喝杯水。中國杭州一名56歲網路叫車駕駛每天因為搶單，坐在駕駛座超過15小時而引發肺栓塞，送進加護病房搶救2天，才逃過一劫。

綜合中國媒體澎湃新聞與杭州網報導，這名林姓駕駛以網約車為業，稍有睡意就在車裡小睡，避免頻頻跑廁所寧可少喝水，還有抽煙的吞雲吐霧習慣。

今年農曆除夕，林男在車裡盤腿小憩，醒來覺得右小腿疼痛，2月底便不時頭暈、胸悶，休息片刻緩解就不以為意。直到事發當晚在家突然失去意識，醒來身邊都是嘔吐物又全身發冷，才趕緊打電話求救。

綠城醫院加護病房主任孫翔說，患者送抵醫院時處於休克狀態，血壓收縮壓僅38毫米汞柱，心跳達每分鐘120次，嘴唇發紫，斷層掃描的影像顯示，呈現大面積肺動脈栓塞，而且是最危險的肺動脈騎跨血栓，情況非常嚴重，當時患者可說處於生死邊緣。

孫翔表示，肺栓塞的致死率達30%至40%，經全力搶救，林男躺在加護病房2天後才轉到普通病房。

綠城醫院心臟內科主任王審指出，肺栓塞常由久坐引起，又稱為「經濟艙綜合症」，常見於長途飛行，特別是經濟艙活動空間有限，乘客的腳踝、膝部到大腿呈3個90度彎曲，血液回流不順，大幅增加深靜脈血栓的可能性。

他表示，若下肢形成血栓，隨血液流動進入肺循環，堵死肺動脈主幹或分支，就形成肺栓塞，而導致呼吸困難、胸痛、呼吸暫停、心動過速、面色蒼白、出冷汗等症狀。

醫生提醒，長期開車的駕駛最好每2小時下車活動筋骨，最好每小時喝水200cc，並穿著寬鬆柔軟的衣服和鞋子。

血栓 患者

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