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粗暴防疫再現 廣東網友監控看薩摩耶犬遭「亂棍打死」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸網友「@有隻雪球」曝光監控畫面，並發文控訴當地政府作法不當。取自微博
大陸網友「@有隻雪球」曝光監控畫面，並發文控訴當地政府作法不當。取自微博

大陸防疫再傳寵物遭粗暴對待的憾事。據微博一名網友「@有隻雪球」發文指稱，她在隔離期間，被工作人員通知狗狗需要「人道毀滅」，正當她尋透過各種管道求援時，卻從手機監控畫面中發現，飼養薩摩耶犬的倉庫遭防疫人員持棍進入，「一棍一棍活生生把狗狗打死了」。

該網友表示，3月2日，男友遭通報為無症狀感染者，在廣東惠州市惠東縣當地被隔離，她也被列為密切接觸者，在外地集中隔離，隨後，防疫站工作人員通知3歲大的薩摩耶犬「雪球」需要被「人道毀滅」。

面對男友詢問，「狗狗不需要做檢測是否感染陽性嗎？」對方（防疫人員）回答，目前沒有可以檢測狗狗是否感染陽性的機構，只能進行人道毀滅，後續還需要領導的指示。

網友稱，接下來，防疫站工作人員已不再回應會如何人道毀滅，當他們向衛生局、動物監管局求助未果時，從手機上的監控畫面目睹憾事發生。

據「@有隻雪球」描述，狗養在家裡倉庫內，原裝有七個攝影機，六個因防疫人員稱須要採樣被帶走，只剩下的一個記錄下過程。她說，2日下午，手持捕狗夾、長棍的兩名防疫人員進入倉庫，在夾到狗狗後，手持長棍者便「一棍一棍活生生把狗狗打死了」，還能聽到他們說著「死了、死了」。

她說，「我捂著嘴巴痛哭著全程目睹他們打死我的雪球，這場死亡直播，足夠給我帶來醫生的痛苦與陰影。」事後，防疫人員均仍未告知狗狗如何被處置，甚至不知道屍體被放到哪裡。

消息傳開後，引發大量網友評論轉發，也迫使廣東省惠州市惠東縣當地疫情防控指揮部發文道歉，並坦承「@有隻雪球」在微博反映的「犬隻遭不當處置」事件屬實。

當地疫情防控指揮部稱，因為在該病例居住區，環境樣本多份呈陽性，需要全面消殺，而倉庫內一隻成年薩摩耶犬，體重約45斤，被感染的可能性很大，所以「在緊急處置過程中，現場工作人員對犬隻採取了粗暴不當的方式，嚴重傷害了犬隻主人的感情」，表示已誠懇道歉，並對工作人員嚴肅批評教育、停職處理。

事實上，去年11月，大陸江西上饒市，就發生過民眾隔離期間，柯基犬遭防疫人員用鐵棍無情撲殺的事件，引發輿論撻伐，當時央視報導引述國家衛健委專家稱，「在沒有證據證明寵物可以把病毒傳染給人的情況下，只是把寵物進行隔離對待就行了，等到證明寵物不再攜帶病毒的情況下，就應該解除隔離。」

大陸網友「@有隻雪球」的薩摩耶犬「雪球」，遭防疫人員活活打死。取自微博
大陸網友「@有隻雪球」的薩摩耶犬「雪球」，遭防疫人員活活打死。取自微博
薩摩耶犬「雪球」生前可愛的照片。取自微博
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