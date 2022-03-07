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訪雲錦台青團隊 江蘇台辦主任：兩岸青年弘揚中華文化

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
江蘇省台辦主任練月琴（右2），4日到南京雲錦研究所，瞭解世界非物質文化遺產南京雲錦的發展現狀。江蘇省台辦官網
江蘇省台辦主任練月琴（右2），4日到南京雲錦研究所，瞭解世界非物質文化遺產南京雲錦的發展現狀。江蘇省台辦官網

江蘇省台辦主任練月琴，4日到南京雲錦研究所，瞭解世界非物質文化遺產南京雲錦的發展現狀，走訪調研在這裡工作的台灣民眾文創團隊，勉勵更多兩岸青年攜手加入到傳承和弘揚中華優秀傳統文化中來。

江蘇省台辦官網7日公布，「80後」台青簡名偉是南京雲錦博物館館長、南京雲錦研究所有限公司（簡稱「研究所」）總經理，於2020年來到南京，十多年來，一直從事文化推廣工作，驚歎於南京雲錦的精湛技藝，在他的帶動下，加入研究所的台胞已有3位，他們和南京的同仁們一起共同致力於弘揚寸錦寸金的南京雲錦文化。

在聽取了關於南京雲錦發展現狀的報告，並參觀了雲錦博物館後，練月琴充分肯定近年來研究所在簡名偉的帶領下，為傳承南京雲錦作出的貢獻。

她表示，中華文化源遠流長，是所有中華兒女共同的財富，也是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。當前，中華優秀傳統文化的傳承和弘揚是一個現實的課題，尤其是非遺文化，如何打破單一的展示，實現「活起來」，真正傳承下去、發揚光大，考驗著我們的智慧。

練月琴指出，南京雲錦研究所的探索，無論是與知名品牌合作推出聯名產品，還是和熱門換裝遊戲聯動吸引年輕人「種草」，目標都是讓非遺以多種方式走進現代生活，為實現非遺活態傳承作出了積極的探索。

她認為，要實現中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展需要兩岸同胞共同的努力，在這個過程中，希望在簡名偉的帶領下，南京雲錦研究所能夠提供更多更好的探索和經驗。

雲錦是一種中國傳統提花絲織錦緞，為南京特產，因圖案絢麗、紋飾華美如天上雲霞而得名，與四川蜀錦、蘇州宋錦並稱「中國三大名錦」。

雲錦至今有約1600年的歷史，東晉義熙13年（417年）在建康設錦署，被認為是雲錦正式誕生的標誌。現在南京設有南京雲錦研究所進行雲錦的織作和研究。

傳統文化 博物館

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