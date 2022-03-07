龍門石窟大修 整治滲漏水

時隔逾五十載，洛陽龍門石窟奉先寺再次啟動滲漏水治理和危岩體加固大型保護工程。滲漏水和危岩體病害是龍門石窟的主要「病因」。

中新社報導，龍門石窟始鑿於北魏孝文帝年間，盛於唐，是世界上造像最多、規模最大的石刻藝術寶庫，2000年被列入世界遺產名錄。屹立在奉先寺的盧舍那大佛，代表龍門石窟的最高藝術水平。

從龍門石窟景區東山隔岸遠觀，西山岩體洞窟密布，奉先寺目前已被綠色保護網和鷹架覆蓋。為減小對遊客參觀的影響，此次龍門石窟大修採取半開放方式。施工現場，絡繹不絕的遊客紛跑到整修中的盧舍那大佛前拍照。

此次修復區域主要集中在奉先寺，按照文物部門批覆方案內容開展。洛陽龍門石窟研究院文物保護專家范子龍說，「此次保護工程對大佛頂部及兩側的危岩體進行修復，不涉及盧舍那大佛本體。」

他稱，滲漏水治理是此次保護工程的難點之一，「沿著岩體裂隙出現的小量滲水，不進行壓水試驗很難發現滲水處。」其實，不僅是滲漏水，探測岩體深處的裂隙發育亦是石窟保護工作者的難題。

對此，范子龍呼籲研究機構共同參與其中。他舉例，他們現有技術只能檢測分析岩體表面，而石窟所在的石灰岩地區存在岩溶作用，數十米深處的裂隙會不斷發育，「這給保護工作帶來很大挑戰」。

龍門石窟對奉先寺進行大修的同時，還聯合大專院校對其進行全面體檢，通過無損檢測等技術，對洞窟及文物表面風化程度、含水率進行測定，形成完整石窟病害調查報告。

「正在進行的保護工程是搶救性修復。」洛陽龍門石窟研究院院長史家珍表示，此次石窟病害調查，旨在為下一步制定龍門石窟整體保護規劃提供依據。他稱，龍門石窟下一步的保護需多部門合作、多學科參與、多種科技手段應用相結合，實現龍門石窟的整體數位化。