三星堆遺址祭祀區 入圍陸十大考古新發現終評

2021年度大陸十大考古新發現初評結果，日前揭曉；根據投票結果，得票數前20位的專案入圍十大考古新發現終評（最終評選），位於四川德陽廣漢市的三星堆遺址祭祀區位列其中。

三星堆遺址位於廣漢市三星堆鎮，成都平原北部沱江支流湔江（鴨子河）南岸，發現於1920年代末。遺址分布面積約12平方公里，核心區域為三星堆古城，面積約3.6平方公里，是四川盆地目前發現夏商時期，規模最大、等級最高的中心性遺址。1986年，三星堆1號、2號「祭祀坑」，出土青銅大立人像、青銅神樹、青銅面具、金面罩、金杖、象牙等上千件珍貴文物，所揭示的一種獨特青銅文化引起轟動，被認為是二十世紀最偉大的考古發現之一。

2019年12月以來，在大陸國家文物局指導支援下，四川省文物局組織文物考古研究院等單位，又在1、2號「祭祀坑」所在區域，新發現6個「祭祀坑」，分別編號為3至8號坑。現已出土金面具殘片、鳥形金飾片、金箔、眼部有彩繪銅頭像、巨型青銅面具、青銅神樹、象牙、精美牙雕殘件、玉琮、玉石器等多種類珍貴文物，充分體現了古蜀文明對中華文明的重要貢獻，是中華文明多元一體起源和發展脈絡的實物見證。