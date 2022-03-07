兩岸共繪富春山居圖 杭州舉行

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
5日，「公望兩岸、相約春天」鄰里共繪「現代版富春山居圖」活動在杭州富陽舉行。圖為兩岸民眾觀看民俗表演。（中新社）
5日，「公望兩岸、相約春天」鄰里共繪「現代版富春山居圖」活動在杭州富陽舉行。圖為兩岸民眾觀看民俗表演。（中新社）

11年前，受台北故宮博物院之邀，台灣新媒體藝術家林俊廷曾用數位影像、互動界面等重構「富春山居圖」，讓兩幅殘卷「無縫合璧」。當他真正到富春山水畔，不禁感慨：「這裡的山水與黃公望先生筆下的『富春山居圖』一模一樣，我置身如畫美景中。」

新華社報導，5日，「公望兩岸·相約春天」—「浙」裡共繪「現代版富春山居圖」活動在杭州富陽舉行。兩岸青年、藝術家和企業家們踏青、聯歡，共話兩岸合作賦能文創產業、鄉村振興、共同富裕。

在富春江畔，兩岸青年、企業還與富陽的小學生共繪杭州2022年亞運會主題風箏，杭州市台商協會副會長竇永平和夫人在風箏上寫下「兩岸一家親」。「這是我們常放在嘴邊的話，也是最真誠的心願。」竇永平說。

自2011年「富春山居圖」在台北合璧以來，富陽描繪現代版富春山居圖的筆觸間，兩岸情是重要一筆。依託「海峽兩岸交流基地」「兩岸文化創意合作實驗區」，富陽積極開展「公望富春」兩岸文化周等特色活動，推動台商台青到富陽投資創業。

一生研究「富春山居圖」的台灣書畫家、文物專家傅申，與夫人、著名策展人陸蓉之於今年初定居富陽。「我一直致力於將國粹與國潮聯繫，其本質都是中國傳統文化，是一脈相承的。」陸蓉之說，即將啟動的富陽公望兩岸文創產業基地正是兩岸一家親的體現。

富陽公望兩岸文創產業基地的「圓緣園」板塊以台灣方為建設主體，通過改造區塊內66戶農戶住宅，建設兩岸研學交流中心、兩岸設計交流中心、兩岸茶文化博物館等。目前，已有20多家台灣團隊（個人）陸續入駐基地。

文創產業 台商 青年

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