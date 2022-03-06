大陸本土疫情升溫 新增175例 「山東青島」占88例
大陸本土疫情升溫，過去一日，新增本土確診175例，其中，山東青島市就占88例，疫情最嚴峻。
大陸衛健委發布，3月5日0至24時，大陸新增確診病例329例。其中境外輸入病例154例，本土病例175例。
本土病例分布於山東88例，均在青島市；吉林25例，其中吉林市9例、延邊朝鮮族自治州9例、長春市7例；廣東20例，其中深圳市17例、東莞市2例、河源市1例；河北14例，其中石家莊市5例、保定市4例、邢台市4例、邯鄲市1例；內蒙古9例，其中呼和浩特市7例、鄂爾多斯市1例、呼倫貝爾市1例；廣西5例，均在百色市；江蘇4例，均在連雲港市；雲南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、臨滄市1例；浙江2例，均在杭州市；陝西2例，均在西安市；山西1例，在晉中市；河南1例，在鄭州市。
大陸境外輸入現有確診病例2281例（其中重症病例3例）。
截至3月5日24時，大陸現有確診病例3691例（其中重症病例14例），累計死亡病例4636例，累計報告確診病例110868例。
此外，大陸新增無症狀感染者209例，其中境外輸入82例，本土127例，分布於吉林36例，其中吉林市28例、延邊朝鮮族自治州7例、四平市1例；廣東33例，均在東莞市；上海28例，其中松江區7例、閔行區6例、嘉定區4例、徐匯區3例、寶山區2例、浦東新區2例、黃浦區1例、普陀區1例、青浦區1例、奉賢區1例；雲南17例，均在德宏傣族景頗族自治州；廣西7例，其中防城港市6例、百色市1例；江蘇3例，均在連雲港市；浙江1例，在嘉興市；湖北1例，在武漢市；海南1例，在三亞市。
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