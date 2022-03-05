3月4日「龍抬頭」 北京故宮太和殿大門被風吹垮

3月4日，農曆二月初二，大陸俗稱 「龍抬頭」。這天，北京突然刮起瞬間強風，北京故宮傳出，太和殿大門被風整個吹垮。影片在5日傳出後，隨即在網路引發不少大陸民眾討論，但北京故宮官網和官方微博尚無相關訊息。

根據北京故宮官網介紹，太和殿，俗稱「金鑾殿」，位於紫禁城南北主軸線的顯要位置，明永樂十八年（1420年）建成，清順治二年（1645年）改今名。太和殿自建成後屢遭焚毀，又多次重建，今天所見為清康熙三十四年（1695年）重建後的形制，至今也已經300多年。

明清兩朝24個皇帝都在太和殿舉行大典，包括：皇帝登基、皇帝大婚、冊立皇后、命將出征。此外，每年萬壽節、元旦、冬至三大節，皇帝也會在此接受文武官員朝賀，並向王公大臣賜宴。

北京故宮稱，太和殿是紫禁城內體量最大、等級最高的建築物，建築規制之高，裝飾手法之精，堪列中國古代建築之首。

北京一位市民說，說也奇怪，4日這天天氣一直挺好的，但猛然來了一陣特別大的風，吹過去又沒了。不少北京民眾也在網路曬出實況，當天有人被風吹倒受傷，有人連鞋子都被吹飛，還有路樹被強風吹倒砸到汽車。

查證北京氣象台消息，北京市氣象台3日11時就曾發布大風黃色預警，預報4日5時至18時，會出現7至8級陣風，並伴有輕度沙塵天氣，提醒北京市民注意防範。

北京故宮4日也臨時公告，因大風預警，午門展廳的「納天為書—韓美林天書藝術故宮展」當天臨時關閉。